الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 8 إرهابيين

إسلام أباد (وكالات)

قتل الجيش الباكستاني مالا يقل عن 8 مسلحين بعمليتين نفذهما بولاية «خيبر بوختنخوا» في ثاني إجراء من نوعه للجيش خلال 24 ساعة في الإقليم الوعر الواقع على طول حدود باكستان مع أفغانستان، والذي يشهد ارتفاعاً في وتيرة الهجمات المسلحة.

في منطقة ساراروغا بمقاطعة جنوب وزيرستان الجبلية، أفاد بيان للجيش الباكستاني بمقتل مسلحين اثنين أحدهما قيادي، وقبضت على مسلحين آخرين.

وأضاف البيان، أن «المسلح القتيل ضالع في العديد من الأنشطة الإرهابية في المنطقة منها القتل والابتزاز ومطلوب بشدة من الحكومة».

وفي مقاطعة لاكي مروات الجبلية الواقعة على أطراف منطقة قبلية، فقد انتهى تبادل كثيف لإطلاق النار بمقتل 6 إرهابيين على أيدي القوات الباكستانية وفق بيان الجيش.

وتوعد الجيش الباكستاني بمواصلة عمليات التطهير حتى القضاء على آخر مسلح في ولاية «خيبر بوختنخوا» والقضاء على خطر الإرهاب في البلاد.

وأشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بهذه العمليات وأكدا عزمهما على «استئصال خطر الإرهاب».