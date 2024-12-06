السبت 7 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تناشد الأطراف السورية حماية المدنيين

عائلة سورية نازحة جراء التدهور الأمني في حماة (رويترز)
7 ديسمبر 2024 01:06

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
الأمم المتحدة: سكان غزة يعانون «جائحة إعاقة»

شدد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوقت حان لجميع الأطراف المعنية في سوريا للانخراط بجدية مع مبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لوضع نهج جديد وشامل لحل الأزمة المتواصلة في البلاد، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشيراً إلى أهمية استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري. 
ودعا غوتيريش جميع من لهم النفوذ على الأطراف المعنية للقيام بدورهم لتخفيف المعاناة الطويلة التي يمر بها الشعب السوري، قائلاً: «من المؤلم رؤية هذا التشرذم التدريجي لسوريا».
وحذر الأمين العام من أن عشرات الآلاف من المدنيين معرضون حالياً للخطر في منطقة مشتعلة بالفعل، قائلاً: «إننا نشهد الثمار المريرة لفشل جماعي مزمن لترتيبات خفض التصعيد السابقة في إنتاج وقف إطلاق نار وطني حقيقي أو عملية سياسية جادة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، هذا يجب أن يتغير». 
وكشف الأمين العام عن أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستجدات الوضع في سوريا، مشيراً إلى أنه أكد له على الحاجة الملحة إلى وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى جميع المدنيين المحتاجين، والعودة إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإنهاء إراقة الدماء.
وذكر الأمين العام بالالتزامات التي تقع على جميع الأطراف في سوريا لضمان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي.
بدورها، ناشدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، الأطراف السورية احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. 
جاء ذلك، في إحاطة قدمتها ناكاميتسو أمام جلسة عقدها مجلس الأمن حول تطبيق قراره رقم 2118 المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. 
وأعربت ناكاميتسو عن القلق بشأن تدهور الوضع الأمني في سوريا، مجددةً مناشدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون لخفض التصعيد الأخير الذي تشهده البلاد.
وقالت إن مكتبها يستمر في اتصالاته مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الأنشطة المرتبطة بالقرار، كما يواصل فريق المنظمة المختص بتقييم الأنشطة المعلنة من سوريا جهوده للتحقق من القضايا العالقة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الجولة الـ 11 للتفتيش في منشأتي «برزة وجمرة» التابعتين لمركز الدراسات والبحوث العلمية جرت في الفترة بين يومي 12 و20 نوفمبر الماضي بعد تأجيلها في سبتمبر لأسباب أمنية.
وأفادت ناكاميتسو بأن الأمانة الفنية للمنظمة ستقدم تقريرا عن نتائج التفتيش في الوقت المناسب، وأنها تخطط لإجراء الجولة الـ 12 قبل نهاية العام الحالي. 
وأكدت أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ ولايتها الهادفة إلى التحقق من تنفيذ سوريا لالتزاماتها المعلنة بموجب الاتفاقية، وقرارات أجهزة صنع السياسات بالمنظمة ومجلس الأمن.

الأمم المتحدة
الأزمة السورية
القوات السورية
سوريا
أنطونيو غوتيريش
جير بيدرسون
غير بيدرسون
آخر الأخبار
طفل يبكي وهو يحمل حذاء طفل قُتل بغارة على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 12 ألف مريض في غزة بحاجة للإجلاء العاجل
7 ديسمبر 2024
عائلة سورية نازحة جراء التدهور الأمني في حماة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تناشد الأطراف السورية حماية المدنيين
7 ديسمبر 2024
انتهاكات الحوثي تسببت في زيادة معاناة المدنيين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن: حريصون على إنهاء الحرب وتحقيق السلام
7 ديسمبر 2024
الوفد خلال تفقده معبر رفح
الأخبار العالمية
وفد أوروبي يتفقد معبر رفح استعداداً لاستئناف العمل به
7 ديسمبر 2024
أفراد من الشرطة العراقية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق.. مقتل إرهابيين من «داعش» في ديالى
7 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©