اليمن: حريصون على إنهاء الحرب وتحقيق السلام

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية حرصها على التعامل مع كافة الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام، مشيرةً إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم ضد الشعب اليمني والملاحة الدولية.

وبحث وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، أمس، على هامش أعمال الدورة الـ 20 لـ «حوار المنامة»، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأكد الزنداني، حرص الحكومة على التعامل مع كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن، مشيراً إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب اليمني، واستمرار التصعيد في البحر الأحمر بما يمثله ذلك من تهديد لحرية الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، والأمن والسلم في المنطقة.

من جانبه، تطرق المبعوث الأممي، إلى الجهود التي يقوم بها من أجل خفض التصعيد، وإنهاء الحرب، وتحقيق السلام في اليمن في إطار عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

أمنياً، ‏أحبطت القوات اليمنية أمس، سلسلة هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدة قرى في منطقة «شمير»، بمديرية «مقبنة»، غرب محافظة تعز.

‏وذكر المركز الإعلامي للقوات اليمنية، أن «الحوثيين هاجموا قرى البراشا وسقم في منطقة شمير بمديرية مقبنة مستخدمة الطيران المسير وتحت غطاء مدفعي»، مشيرا إلى أن القوات اليمنية تصدت لهذه الهجمات وأحبطت محاولة تقدم الحوثيين وكبدتهم خسائر فادحة .

وأكدت القوات اليمنية أنها على أتم الجاهزية والاستعداد للتصدي لأي محاولات حوثية للتقدم باتجاه الساحل الغربي للبلاد .