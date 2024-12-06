اجتماع على مستوى المندوبين في الجامعة العربية بشأن غزة غداً

القاهرة (الاتحاد)

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين سينعقد غداً الأحد في مقر الأمانة العامة في جلسة تحضيرية للاجتماع الوزاري الذي سينعقد في أقرب موعد يُتفق عليه بعدما تم إرجاؤه لوقت لاحق.

وأضاف العكلوك في تصريحات له، أمس، أن «الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية استجابت ودعمت طلب دولة فلسطين بعقد الاجتماع الوزاري لبحث آليات تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة وقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة والوزاري ذات الصلة بوقف العدوان الإسرائيلي وتجويع المدنيين في قطاع غزة، والعمل على إنهاء تداعياتها الإنسانية الكارثية».

وحول أسباب تأجيل الاجتماع الوزاري العربي، لفت العكلوك، إلى أنه لم يأت لأسباب موضوعية بل لأسباب فنية أولها التحضير الجيد للاجتماع، بالإضافة إلى ضمان مشاركة أكبر عدد من وزراء الخارجية العرب.