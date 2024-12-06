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وفد أوروبي يتفقد معبر رفح استعداداً لاستئناف العمل به

الوفد خلال تفقده معبر رفح
7 ديسمبر 2024 01:05

حسن الورفلي (القاهرة)

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زار وفد أوروبي معبر رفح البري من الجانب المصري، أمس، للوقوف على استعدادات القاهرة لاستئناف عملية العبور والسفر خلال الأسابيع المقبلة حال التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وموافقة الرئيس الفلسطيني على إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي ستتولى إدارة شؤون غزة، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر، أن الوفد الأوروبي تفقد مرافق معبر رفح من الجانب الفلسطيني والاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيله وتجهيزه خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى وجود توجه مصر لتفعيل اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 والتي تقتضي بإشراف عناصر من السلطة الفلسطينية على معبر رفح بإشراف أميركي وأوروبي.
وتقود القاهرة جهود مكثفة للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية يقضي بوقف الحرب على غزة والدفع نحو تفعيل الحل السلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتشكيل هيئة فلسطينية تتولى إدارة غزة في اليوم التالي للحرب، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة لاسيما الإدارة الجديدة التي تعتبر ملف الإفراج عن الأسرى الأميركيين أولوية.
وقال قيادي في حركة «حماس» أمس، إن الوسطاء الدوليين استأنفوا المفاوضات مع الحركة وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

معبر رفح
معبر رفح الحدودي
غزة
فلسطين
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