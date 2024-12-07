المحكمة الدستورية في رومانيا تلغي الانتخابات الرئاسية

ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا الجمعة الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من دورتها الثانية، في فصل جديد من عملية فوضوية.

وقالت المحكمة في بيان إنها "تلغي عملية انتخاب رئيس روماني برمّتها" من أجل "ضمان صحة التصويت وقانونيته"، كما طلبت بدء "العملية الانتخابية" مجدداً.

وفي الدورة الأولى، تصدر النتائج المرشّح القومي كالين جورجيسكو، ما أحدث صدمة.

وأضافت المحكمة أنّ "الحكومة ستحدّد موعداً جديداً" للانتخابات لاحقا، بعدما كانت صادقت على نتائج الدورة الأولى في وقت سابق من الأسبوع إثر إعادة فرز الأصوات.

لكن في الأثناء، رفعت السلطات السرية عن وثائق استخبارية تدعم الاتهامات بشأن "دور" كبير لمنصة تيك توك في الحملة لصالح جورجيسكو.

وقالت المحكمة إنها بناء على الوثائق، خلُصت بالإجماع إلى قرار إلغاء العملية الانتخابية برمّتها حرصا على "صحّة" التصويت و"قانونيته".

ولفتت المحكمة إلى أن العملية الانتخابية "شابتها طوال مدّتها وفي كل مراحلها مخالفات وانتهاكات متعددة للتشريعات الانتخابية شوّهت الطابع الحر وصحة تصويت المواطنين".

وفاز في الدورة الأولى المرشح القومي كالين جورجيسكو، متغلّبا على المرشّحين الأوفر حظا في صفوف الأحزاب الموجودة في السلطة.



