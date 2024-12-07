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موجة باردة وهطول ثلوج غزيرة في أجزاء من اليابان

موجة باردة وهطول ثلوج غزيرة في أجزاء من اليابان
7 ديسمبر 2024 09:50

تتعرض اليابان لموجة باردة قوية اليوم السبت، مع تساقط ثلوج كثيفة في المناطق الشمالية والشرقية، وخاصة على طول بحر اليابان.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المتوقع أيضا تساقط الثلوج في المناطق الجبلية في غرب اليابان، ومن بينها كيوشو وشيكوكو، حتى يوم غد الأحد.
وتسبب هواء بارد قوي وضغط شتوي في تسجيل أقل درجات الحرارة لهذا الموسم في العديد من المناطق.
وبحلول الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وسجلت مدينة سابورو درجة حرارة 4.5 درجة مئوية تحت الصفر وموريوكا 3 درجات تحت الصفر، وأوموري 2.4 درجة تحت الصفر.
وفي وسط طوكيو، انخفضت درجة الحرارة إلى 6.3 درجة.
وتراكمت الثلوج التي هطلت بغزارة في بعض المناطق، مما دفع السلطات إلى تحذير السائقين ومطالبتهم باستخدام الإطارات الشتوية لسياراتهم ومتابعة تحديثات أوضاع الطقس. وغالبا ما تشهد بداية فصل الشتاء ارتفاعا كبيراً في الحوادث بسبب قلة الخبرة في التعامل مع الطرق المغطاة بالثلوج. 

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المصدر: د ب أ
اليابان
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