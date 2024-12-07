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فرنسا... كاتدرائية نوتردام تعيد فتح أبوابها اليوم بعد الترميم

فرنسا... كاتدرائية نوتردام تعيد فتح أبوابها اليوم بعد الترميم
7 ديسمبر 2024 12:23

 تعيد كاتدرائية نوتردام الفرنسية، التي شيدت قبل 861 سنة، فتح أبوابها اليوم السبت، للمرة الأولى منذ وقوع الحريق الذي دمر المعلم التاريخي تقريبا في 2019 .وينظر على نطاق واسع لأعمال الترميم، على أنها إنجاز رائع تم على مدار خمس سنوات فقط، في المبنى الذي كان استغرق بناؤه قديماً حوالي قرنين من الزمان، وعلى أنها أيضا لحظة انتصار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دافع عن الجدول الزمني الطموح للترميم.
وتحت السقف الزجاجي الملون، سوف يحتشد الكثير من قادة العالم والشخصيات المهمة، والمصلين في المساء للاحتفال بإعادة افتتاح الكاتدرائية، وهي لحظة نادرة من الوحدة على خلفية من الانقسامات والصراعات العالمية. . 

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