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بريطانيا... انقطاع الكهرباء عن الآلاف وإلغاء رحلات بسبب العاصفة دارا

بريطانيا... انقطاع الكهرباء عن الآلاف وإلغاء رحلات بسبب العاصفة دارا
7 ديسمبر 2024 13:23

 صدر تحذير للملايين في المملكة المتحدة بالبقاء في أماكن مغلقة، كما انقطعت الكهرباء عن الآلاف وألغيت رحلات القطارات، فيما دخل الإنذار المسمى «خطر على الحياة» جراء العاصفة دارا حيز التنفيذ.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن الإنذار الطارئ دخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة فجراً (0100 بتوقيت جرينتش)، اليوم السبت، للأشخاص الذين يغطيهم التحذير الأحمر النادر الصادر عن مكتب الأرصاد الجوية للرياح في أجزاء من ويلز وجنوب غرب إنجلترا.
وكان هذا أكبر استخدام للنظام التحذيري، والذي يدعو إلى تجنب القيادة و«البقاء بالداخل قدر المستطاع».
وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص في أيرلندا الشمالية وإنجلترا وويلز، فيما تأهبوا لتداعيات العاصفة.
وحتى الساعة الخامسة فجراً، أعلنت شبكة الكهرباء الوطنية أن أكثر من 12600 مبنى صارت بدون تيار كهربي في ميدلاندز وجنوب غرب البلاد، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 20 ألف منزل في ويلز.

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المصدر: د ب أ
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