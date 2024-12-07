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حائزان على جائزة نوبل: أهمية تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح

شعار الذكاء الاصطناعي
7 ديسمبر 2024 17:37

شدد الحائزان على جائزة نوبل الفيزياء جيفري هينتون والكيمياء ديميس هاسابيس، اللذان فازا عن اكتشافاتهما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على ضرورة تنظيم هذه التكنولوجيا بشكل صحيح.
وقال البريطاني ديميس هاسابيس، الذي كوفئ لكشفه أسرار البروتينات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، في مؤتمر صحافي في ستوكهولم عاصمة السويد، "من المهم أن يتم وضع قوانين بشكل جيّد".
وأضاف أنّ "هذه المسألة هي الأصعب في الوقت الراهن لأن الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا تتغيّر بسرعة".
واعتبر أنّ هذا الموضوع مرتبط بالمجتمع.
وقال "يتعلق الأمر بمعرفة الغرض الذي نريد استخدام هذه الأنظمة من أجله، وكيف نريد نشرها والتأكد من أن البشرية جمعاء تستفيد منها"، مع ضمان عدم قيام الجهات الفاعلة بإعادة استخدام هذه الأدوات لأغراض ضارة.
ودقّ البريطاني الكندي جيفري هينتون مرات عدة ناقوس الخطر بشأن هذه الثورة التكنولوجية.
ودعا هاسابيس إلى قوانين "سريعة ومرنة" من أجل فهم التطورات التكنولوجية والتكيف معها بسرعة.

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