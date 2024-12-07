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بريطانيا: القوات الروسية تحرز تقدما في أوكرانيا

آثار معارك وقصف في منطقة دونيتسك
7 ديسمبر 2024 18:52

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن القوات الروسية حققت تقدما تدريجيا على طول الجبهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وإنها اقتربت مسافة سبعة كيلومترات من مدينة بوكرفوسك.
وأضافت الوزارة، في آخر تحديث استخباراتي بشأن الأزمة في أوكرانيا، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة "سيليدوف"، الواقعة إلى جنوب شرق بوكروفسك.
وتابعت أن من المرجح أن تكون القوات الروسية تقاتل في وسط بلدة كوراخوف، أقصى الجنوب.
وقالت الوزارة: "تشكل كوراخوف جزءا مهما من خط الجبهة وسوف تسمح السيطرة عليها للقوات الروسية بتعزيز المواقع في المنطقة ووضع الشروط للتقدم أكثر باتجاه الغرب".  
وإلى جنوب غرب بوكروفسك، بدا أن القوات الأوكرانية قامت بتصعيد هجوم مضاد محدود بالقرب من "فيليكا نوفوسيلكا"، واستعادت قرية "نوفي كومار"، بحسب الوزارة البريطانية.

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المصدر: د ب أ
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