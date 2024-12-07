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انعقاد اجتماع ثلاثي بين ترامب وزيلينسكي وماكرون

من اليمين إلى اليسار زيلينسكي وماكرون وترامب
7 ديسمبر 2024 20:57

بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومضيفهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا ثلاثيا، اليوم السبت في باريس.
والتحق زيلينسكي باجتماع كان يضم ترامب وماكرون في قصر الإليزيه على هامش حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.
في مستهل لقائه مع ماكرون، في أول زيارة خارجية له منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر الماضي، قال ترامب "يبدو أن العالم ينقاد إلى شيء من الجنون حاليا وسنتحدث عن هذا الأمر"، مشيدا بـ"العلاقات الممتازة" مع الرئيس الفرنسي. 
بدوره، اعتبر ماكرون أن الترحيب بترامب مجددا في باريس لمناسبة إعادة افتتاح كاتدرائية "نودتردام" هو "شرف عظيم للشعب الفرنسي".
تأتي المباحثات قبل حفل بمناسبة إعادة فتح كاتدرائية "نوتردام" بعد خمس سنوات من تدميرها إثر حريق هائل.

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المصدر: وكالات
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فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
دونالد ترامب
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