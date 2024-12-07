قتلى ومحاصرون تحت الأنقاض بانفجار مبنى في لاهاي

قضى أربعة أشخاص على الأقل في انهيار مبنى في مدينة لاهاي إثر انفجار وحريق، فيما تتضاءل احتمالات العثور على ناجين، بحسب السلطات الهولندية.

وقال جان فان زانين رئيس البلدية، في مؤتمر صحافي، إن ما لا يقل عن خمس شقق دمرت لكن السلطات لم تتمكن من تحديد عدد الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

قالت السلطات إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما انهار مجمع سكني في لاهاي بعد انفجار ضخم وحريق، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من انتشال شخص ما زال على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

وأكدت السلطات أنه تم انتشال أربع جثث من بين الحطام، مع تزايد المخاوف من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

كانت الشرطة أعلنت، في وقت سابق، انتشال ثلاث جثث من تحت الأنقاض، مع تزايد المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وأشار صحافي إلى وجود عشرات من سيارات الإطفاء التي كافحت النيران من الأرض ومن مواقع أعلى. وحلقت مروحيات تابعة للشرطة في سماء المنطقة.

تناثر الحطام في أنحاء الشارع وتحطمت عدة نوافذ. كما ارتفعت أعمدة كثيفة من الدخان، وانتشرت رائحة نفاذة في الهواء.

وقال فان زانين "من غير المعروف عدد الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض، لكن الواقع هو أن فرصتهم في النجاة ضئيلة".

وتابع "ما حدث أمر لا يصدق"، مضيفا "نتوقع السيناريو الأسوأ".

وقدر المسؤول أن عمليات الإنقاذ ستستغرق وقتا.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار، لكن الشرطة وجهت نداء للشهود بشأن سيارة شوهدت وهي تغادر المكان على عجل بعيد الانفجار.

وبحسب رئيس البلدية، فقد وقع انفجاران، أحدهما صغير والآخر كبير، ثم اندلع حريق ضخم.

وقال فان زانين إن ثلاثة جرحى، من بينهم طفل، نقلوا إلأى مستشفى في سيارة إسعاف.

وقال سكان، لوسائل إعلام محلية، إن المبنى كان يقطنه أساسا أشخاص كبار في السن وأسر لديها أطفال.