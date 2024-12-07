السبت 7 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

21 قتيلا خلال مجزرة استهدفت قافلة مدنية في النيجر

هجوم إرهابي في النيجر (أرشيفية)
7 ديسمبر 2024 21:38

أوقع هجوم على قافلة لنقل البضائع في غرب النيجر، على مقربة من الحدود المشتركة مع مالي وبوركينا فاسو، مجزرة راح ضحيتها 21 قتيلا مدنيا، وفق ما أفادت مصادر محلية اليوم السبت.
ولطالما شكّلت الأراضي الحدودية بين هذه البلدان منطلقا لجماعات إرهابية في الساحل الأفريقي.
وقال مصدر محلي، طلب عدم كشف هويته، إن "21 مدنيا قتلوا في هذا الهجوم الذي شنّه مسلّحون على آليات الشحن في الخامس من ديسمبر"، فيما أفادت الإذاعة الرسمية في النيجر بهجوم لـ"قطاع طرق مسلّحين" بدون إعلان أي حصيلة.
وأفاد مصدر محلي آخر بمقتل 21 شخصا في الهجوم نفسه، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقالت هيئة الإذاعة الرسمية "صوت الساحل" (La Voix du Sahel) إن القافلة كانت عائدة إلى "بانكيلار" من سوق تقام أسبوعيا في "تيرا" حين اعترضها قطاع طرق مسلّحون في أولى ساعات المساء شمال البلدة.
وجاء في النشرة الإخبارية الإذاعية أن "العديد من المدنيين قتلوا بدم بارد".
وأشارت الإذاعة الرسمية إلى أن العقيد ماينا بوكار، حاكم منطقة "تيلابيري"، حضر أمس الجمعة جنازة الضحايا في تيرا و"قدم تعازي باسم السلطات" لعائلات القتلى.
وفقا لمنظمة "أكليد" (Acled)، التي تحصي ضحايا النزاعات حول العالم، قُتل نحو 1500 مدني في هجمات إرهابية في النيجر خلال العام الماضي.

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى بهجوم في شمال غرب باكستان
نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة في «نهر النيجر»
المصدر: آ ف ب
النيجر
مجزرة
هجوم
قافلة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية
اليوم 18:19
طحنون بن زايد: نتشارك التطلعات مع رواد التكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل
علوم الدار
طحنون بن زايد: نتشارك التطلعات مع رواد التكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل
اليوم 20:05
من اليمين إلى اليسار: ترامب وماكرون وزيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلّق على مباحثاته مع ترامب وماكرون
اليوم 22:13
كلباء والجزيرة يتعادلان 1-1
الرياضة
كلباء والجزيرة يتعادلان 1-1
اليوم 22:06
العين يتألق بـ «رباعية» أمام بني ياس
الرياضة
العين يتألق بـ «رباعية» أمام بني ياس
اليوم 22:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©