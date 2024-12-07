زيلينسكي يعلّق على مباحثاته مع ترامب وماكرون

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على لقائه مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي عقد اليوم السبت في قصر الإليزيه في العاصمة باريس.

وقال زيلبنسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "عقدت اجتماعا ثلاثيا جيدا ومثمرا مع الرئيس دونالد ترامب والرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نريد جميعا أن تنتهي هذه الحرب، في أسرع وقت ممكن، وبطريقة عادلة".

وشكر لماكرون تنظيمه هذا الاجتماع، لافتا إلى أن "الرئيس ترامب حازم كعادته. أشكره".

وأوضح زيلينسكي أنه اتفق مع ماكرون وترامب "على استمرار العمل معا والبقاء على تواصل".

كان ترامب وماكرون عقدا اجتماعا، في وقت سابق، على هامش حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.

وانضم إليهما زيلينسكي، لاحقا، لعقد اجتماع ثلاثي بشأن الأزمة الأوكرانية.

كان ترامب أعلن، خلال حملته الانتخابية، أنه سينهي الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت بعد تنصيبه رئيسا في 20 يناير المقبل.