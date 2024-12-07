"كاتدرائية نوتردام" تعيد فتح أبوابها بعد سنوات من حريق مدمر

أعادت "كاتدرائية نوتردام" في العاصمة الفرنسية باريس فتح أبوابها، مساء اليوم السبت، بعد أكثر من خمسة أعوام من الحريق الذي اندلع فيها عام 2019.

وأعيد فتح الأبواب في الساعة 19,21 (18,21 ت غ) بعدما قرع لوران أولريك رئيس أساقفة باريس، ثلاث مرات على أبواب الكاتدرائية، قبل أن يقول "نوتردام، افتحي أبوابك".

حضر حفل افتتاح الكاتدرائية، التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن 12 الميلادي، نحو أربعين من قادة الدول والحكومات والملوك والأمراء في هذه المراسم التي تستمر الأحد بينهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووريث العرش البريطاني الأمير وليام والملياردير إيلون ماسك.

وألقى ماكرون خطابا داخل الكاتدرائية قال فيه "لقد أعدنا اكتشاف ما يمكن أن تصنعه الأمم العظيمة: إنجاز المستحيل. لقد اخترنا الإرادة والأمل (...) ولجعل ذلك ممكنا، أخوة غير مسبوقة".

وأضاف "علينا ألا ننسى أن عظمة هذه الكاتدرائية لا يمكن فصلها عما قام به الجميع".

وأكد "امتنان الأمة الفرنسية" لجميع من شاركوا في ترميم الكاتدرائية.

ليل 15 أبريل 2019، أثارت مشاهد النيران وهي تلتهم سقيفة "نوتردام" وانهيار برج سهمها الشهير، صدمة عالمية.

وأعيد بناء السهم، الذي صممه المهندس المعماري أوجين فيوليه لودوك في القرن التاسع عشر، على صورته القديمة.

وقال فيليب جوست مسؤول ورشة الترميم الضخمة، اليوم السبت، إن "الكاتدرائية أجمل من أي وقت مضى"، مشيدا "بنجاح جماعي ومصدر فخر لفرنسا برمّتها".

وقال الأسقف لوران أولريك "الجميع كان يقول لي: أعيدوا لنا الكاتدرائية كما كانت. إلا أنها ستكون أجمل بكثير".