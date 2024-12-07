الأحد 8 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«التعاون الخليجي» يؤكد ضرورة وصول المساعدات لغزة

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (أرشيفية)
8 ديسمبر 2024 03:05

الدوحة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم مساعدات للنازحين وكبار السن في شمال غزة
البرلمان العربي: دعم الإمارات لغزة امتداد لمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية

أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة بذل الجهود المشتركة، لضمان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. جاء ذلك خلال استقبال معاليه، أمس، نائب المدير التنفيذي ورئيس العمليات في برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، وذلك على هامش أعمال النسخة الـ 22 لمنتدى الدوحة.
 وجرى خلال الاستقبال، مناقشة واستعراض سبل التعاون بين مجلس التعاون والبرنامج الغذائي العالمي، وبحث الجهود المبذولة في توفير المساعدات الغذائية الأساسية وتحسين الظروف المعيشية في المجتمعات المتضررة، والتحديات الكبيرة التي تواجهها، خاصةً في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
 وأعرب معالي الأمين العام عن دعم دول المجلس لكافة الجهود الإنسانية والإغاثية في العالم أجمع، مؤكداً على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 بضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مشيداً بالجهود الأخرى التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي في كل من اليمن والسودان، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية في هاتين الدولتين.

مجلس التعاون الخليجي
جاسم محمد البديوي
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
الدوحة
قطر
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية
7 ديسمبر 2024
طحنون بن زايد: نتشارك التطلعات مع رواد التكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل
علوم الدار
طحنون بن زايد: نتشارك التطلعات مع رواد التكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل
7 ديسمبر 2024
جهود إماراتية لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم مساعدات للنازحين وكبار السن في شمال غزة
اليوم 03:06
محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
البرلمان العربي: دعم الإمارات لغزة امتداد لمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية
اليوم 03:06
ريم العامري تلقي بيان الإمارات أمام اجتماع مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق ذوي الهمم
اليوم 03:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©