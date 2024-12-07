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الإمارات تقدم مساعدات للنازحين وكبار السن في شمال غزة

جهود إماراتية لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
8 ديسمبر 2024 03:06

غزة (الاتحاد)

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تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وقدمت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، مساعدات، للنازحين وكبار السن، في كنيسة العائلة المقدسة «دير اللاتين» في إطار جهودها الإغاثية في شمال قطاع غزة.
وعبرت 5 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة. 
وتتألف القوافل من 47 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 661.2 طن من المساعدات الإنسانية، تتضمن المواد الغذائية، والمكملات الغذائية للأطفال، والتمور، وخيام الإيواء والطحين، إلى جانب الملابس المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف.
ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، إلى 137 قافلة، تتألف من 1205 شاحنات، فيما بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن العملية حتى اليوم، أكثر من 27 ألفاً و34 طناً، أسهمت في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

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