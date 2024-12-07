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البرلمان العربي: دعم الإمارات لغزة امتداد لمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية

محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي
8 ديسمبر 2024 03:06

القاهرة (وام)

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أشاد البرلمان العربي بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للتعامل مع المعاناة، والأوضاع المأساوية التي يواجهها سكان القطاع بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من عام وشهرين بشكل متواصل. وقال معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إن الإشادات الدولية المتعددة بهذا الدعم تأتي امتداداً لمواقف دولة الإمارات الراسخة لنصرة ودعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والإنسانية، وتؤكد أنها تأتي في طليعة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف عن معاناته الحالية.
 وأشار اليماحي إلى أن هذا واجب أخلاقي وإنساني تتشرف دولة الإمارات بالالتزام به تجاه الأشقاء الفلسطينيين. وشدد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها مسيرة حافلة بالعطاء في إغاثة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة خلال أوقات الأزمات والكوارث.
وأكد أنه يأتي انطلاقاً من المبادرات الإنسانية الكثيرة التي يتبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعمل الخيري، وذلك سيراً على نهج المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

البرلمان العربي
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
محمد أحمد اليماحي
محمد بن زايد
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