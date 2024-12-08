الأحد 8 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قرقاش: على السوريين العمل معاً وتجنب "الفوضى"

أنور قرقاش
8 ديسمبر 2024 13:17

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إننا "نأمل في أن يعمل السوريون معاً لكي لا نشهد حلقة أخرى من الفوضى".

 وأكد معاليه أن مبعث القلق الرئيسي في سوريا هو التطرف والإرهاب. وفق"سكاي نيوز عربية".
 
وأضاف قرقاش: "الأدوار الدفاعية والعسكرية ينبغي ألا تكون تحت سيطرة الجماعات المسلحة، يجب عدم السماح للأطراف غير الحكومية باستغلال الفراغ السياسي".

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء سوريا يدعو إلى إجراء انتخابات حرة
الأردن يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار وأمن سوريا

وأكد على أن الأحداث الجارية في سوريا مؤشر على الفشل السياسي، مشيراً إلى أن آخر 24 ساعة أظهرت أن المنطقة لا تزال تمر بأوقات عصيبة ومتوترة.

وتابع: "علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في سوريا بعد ذلك، الحل هو دولة يمكن الوثوق بها".

المصدر: وكالات
دمشق
قرقاش
أنور قرقاش
سوريا
آخر الأخبار
من أمام مبنى الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية، في سيول
الأخبار العالمية
وزير الداخلية في كوريا الجنوبية يستقيل من منصبه
اليوم 14:21
أموريم «محبط» رغم «اللمحات الجيدة»
الرياضة
أموريم «محبط» رغم «اللمحات الجيدة»
اليوم 14:01
جارديم يُعيد العين إلى الانتصارات بـ «الشباك النظيفة»
الرياضة
جارديم يُعيد العين إلى الانتصارات بـ «الشباك النظيفة»
اليوم 14:00
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع
اليوم 13:58
ألفونسو ديفيز حائر بين التجديد للبايرن والرحيل
الرياضة
ألفونسو ديفيز حائر بين التجديد للبايرن والرحيل
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©