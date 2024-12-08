قرقاش: على السوريين العمل معاً وتجنب "الفوضى"

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إننا "نأمل في أن يعمل السوريون معاً لكي لا نشهد حلقة أخرى من الفوضى".

وأكد معاليه أن مبعث القلق الرئيسي في سوريا هو التطرف والإرهاب. وفق"سكاي نيوز عربية".



وأضاف قرقاش: "الأدوار الدفاعية والعسكرية ينبغي ألا تكون تحت سيطرة الجماعات المسلحة، يجب عدم السماح للأطراف غير الحكومية باستغلال الفراغ السياسي".

وأكد على أن الأحداث الجارية في سوريا مؤشر على الفشل السياسي، مشيراً إلى أن آخر 24 ساعة أظهرت أن المنطقة لا تزال تمر بأوقات عصيبة ومتوترة.

وتابع: "علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في سوريا بعد ذلك، الحل هو دولة يمكن الوثوق بها".