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الخارجية السورية: صفحة جديدة تكتب اليوم في تاريخ سوريا

صورة جوية تظهر ساحة الأمويين في دمشق
8 ديسمبر 2024 14:56

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم الأحد، أن صفحة جديدة تكتب في تاريخ سوريا. وقالت الوزارة ،في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم:"الأخوة السوريون، تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهداً وميثاقاً وطنياً يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيداً عن الرأي الواحد. وتكون المواطنة هي الأساس".

وأضافت أنها و"بعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى".

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المصدر: وكالات
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