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زيلينسكي يعلن حصيلة قتلى الجنود الأوكرانيين منذ بدء الأزمة

زيلينسكي يضع إكليل زهور عند حائط تذكاري لضحايا الأزمة
8 ديسمبر 2024 16:15

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، حصيلة قتلى وجرحى الجيش الأوكراني منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.
وقال زيلينسكي إن 43 ألف جندي أوكراني قُتلوا وإن نحو 370 ألفا جرحوا.
وكتب، على وسائل التواصل الاجتماعي "منذ بدء الأزمة الشاملة، خسرت أوكرانيا 43 ألف جندي قُتلوا في ميدان المعركة" كما أصيب 370 ألف جندي لكن "نصفهم" عاد للقتال.
وأعلن الرئيس الأوكراني أنه أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في محادثات ثلاثية، أمس السبت، أن كييف تنشد "سلاما مستداما" لا يمكن "تدميره بعد بضعة أعوام".

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المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
قتلى
جرحى
الجيش الأوكراني
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