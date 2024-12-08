ملك الأردن: ندعو إلى تجنب أي صراع في سوريا قد يؤدي إلى الفوضى

قال الديوان الملكي الأردني، في بيان اليوم الأحد، إن الملك عبد الله الثاني حث كل الأطراف في سوريا على تجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى بعد الأحداث الجارية هناك.

وأضاف البيان أن الملك شدد على الحاجة إلى حماية الأمن في سوريا.

وذكر البيان أن "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم".

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي، على ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار، وفقا لما نقلته وكالة "بترا" الأردنية الرسمية للأنباء.

وأكد الملك أن الأردن لطالما وقف إلى جانب الأشقاء السوريين وفتح أبوابه للاجئين خلال العقد الماضي مقدما لهم مختلف الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، أسوة بالأردنيين.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عملت طوال السنوات الماضية بجهد عظيم للمحافظة على أمن الوطن وحدوده، مؤكدا أنها ستبقى العين الحارسة في حماية الأردن والأردنيين والحفاظ على مصالح الوطن.

وثمن عبدالله الثاني، جهود نشامى حرس الحدود والتضحيات التي قدموها في سبيل الحفاظ على استقرار الأردن، معربا عن اعتزازه بعطائهم واستمرارهم في القيام بواجبهم حفاظا على مقدرات الأردن وصون منجزاته.