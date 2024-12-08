فوز مرشح المعارضة بالانتخابات الرئاسية في غانا

فاز جون ماهاما مرشح المعارضة في غانا في الانتخابات الرئاسية، فيما أقر مرشح الحزب الحاكم بهزيمتهفور إعلان النتائج الأولية.

وأعلن نائب الرئيس الغاني محمودو باووميا مرشح الحزب الوطني الجديد الحاكم، اليوم الأحد، الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت، مضيفا أنه اتصل بمنافسه لتهنئته على فوزه.

وقال، في مؤتمر صحافي صباح اليوم في العاصمة أكرا "قال الشعب الغاني كلمته، صوّت للتغيير ونحترم ذلك بكل تواضع".

وأكد حساب ماهاما، على منصة "إكس"، تلقّيه اتصال تهنئة من باووميا. وبذلك، يخلف جون ماهاما الرئيس نانا أكوفو أدو الذي أنهى ولايته الثانية.

وخلال الانتخابات، صوّت الناخبون لاختيار نوابهم أيضا.

وغانا، الواقعة في غرب أفريقيا، تعدّ أكبر منتج للذهب في القارة ومصدرا رئيسيا للكاكاو.