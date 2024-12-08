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ترامب يرجح تخفيض المساعدات الأميركية لأوكرانيا

ترامب يصافح زيلينسكي على هامش حفل افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس
8 ديسمبر 2024 19:59

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في مقابلة بثت اليوم الأحد، إن إدارته ستخفض "على الأرجح" المساعدات لأوكرانيا التي تدعمها الولايات المتحدة بثبات منذ بدأت الأزمة الحالية.
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "ان بي سي" التلفزيونية الأميركية، قال ترامب ردا على سؤال بهذا الخصوص "ربما. نعم ، على الأرجح، بالتأكيد".
سجّلت المقابلة، أول أمس الجمعة، أي عشية محادثات ثلاثية بين ترامب والرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس.
والولايات المتحدة هي أكبر مزود لأوكرانيا بالأسلحة والمساعدات المالية منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022. وقدمت الولايات المتحدة عشرات مليارات الدولارات على شكل أسلحة مختلفة.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
أوكرانيا
مساعدات عسكرية
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