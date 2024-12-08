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ترامب يدعو لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا

جندي أوكراني على خط المواجهة في زابوروجيا (رويترز)
9 ديسمبر 2024 03:53

كييف (وكالات)

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ترامب يرجح تخفيض المساعدات الأميركية لأوكرانيا

دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس، لوقف إطلاق ناري فوري في أوكرانيا، وذلك بعد فترة قصيرة من لقائه برئيسي فرنسا وأوكرانيا في باريس، قائلاً إن كييف ترغب في عقد اتفاق لإنهاء الأزمة التي استمرت أكثر من ألف يوم. 
وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» إن موسكو وكييف خسرتا مئات الآلاف من الجنود في حرب لم يكن يجب أن تبدأ أبدا، وأضاف «يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري وبدء المفاوضات، يتم فقد الكثير من الأرواح بدون داع، الكثير من الأسر تعرضت للدمار»، داعياً الرئيس الروسي فلادمير بوتين للتحرك نحو إنهاء القتال. 
وتأتي تصريحات ترامب بعد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولويمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصفه زيلنيكسي لاحقاً بأنه «بناء».  
بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إنه أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في محادثات أمس الأول بأن كييف تنشد «سلاما مستداما» لا يمكن موسكو أن «تدمّره بعد بضعة أعوام».
وأوضح، عندما نتحدث عن سلام فعال مع روسيا، يجب علينا أولا التحدث عن ضمانات.
وأعلن زيلينسكي أن 43 ألف جندي أوكراني قُتلوا في الحرب مع روسيا المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، وأن حوالى 370 ألفا جرحوا منذ بدء الصراع فبراير 2022.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، شروط عقد مباحثات سلام بشأن أوكرانيا، ولكن كييف لا تزال ترفض التفاوض ولم تغير موقفها. وقال بيسكوف: «إنه من المهم تذكر أن أوكرانيا هي التي رفضت ولا تزال ترفض المفاوضات، كما أن  زيلينسكي منع نفسه وإدارته من إجراء أي اتصالات مع القيادة الروسية بفعل المرسوم الذي أصدره بهذا الشأن، وهذا الموقف لم يتغير»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضاف بيسكوف أنه من أجل تدشين مسار سلمي لتسوية الأزمة الأوكرانية، يتعين على زيلينسكي إلغاء هذا المرسوم وإعطاء تعليمات لاستئناف الحوار على أساس اتفاقات إسطنبول، مع الأخذ في الاعتبار تطورات الحقائق على الأرض.
في الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة أمس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار. 

ترامب
دونالد ترامب
أوكرانيا
وقف إطلاق نار
كييف
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موسكو
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فولويمير زيلينسكي
إيمانويل ماكرون
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