الإثنين 9 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

5 آلاف معتقل مريض ومصاب في السجون الإسرائيلية

5 آلاف معتقل مريض ومصاب في السجون الإسرائيلية
9 ديسمبر 2024 03:53

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم مساعدات للنازحات في شمال قطاع غزة
«الأونروا»: مليون نازح في غزة معرضون لخطر البرد

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس، إن نحو 5 آلاف معتقل بين مريض ومصاب يقبعون في السجون الإسرائيلية، فيما تواصل إدارة السجون حرمانهم من العلاج.
وحذرت الهيئة في بيان، من تصاعد سوء الأوضاع الصحية للمعتقلين المرضى والمصابين، في ظل إهمال طبي من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت: بلغ عدد الأسرى المرضى والمصابين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5 آلاف أسير، يعانون الحرمان من العلاج واستخدام المرض كسلاح تعذيب إضافي ضدهم.
وأوضحت أن الوضع السيئ للمعتقلين الفلسطينيين تضاعف بعد الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث توقفت إدارة السجون عن نقل الأسرى المرضى والمصابين إلى العيادات والمستشفيات، ومنعت عنهم الأدوية.
ولفتت «الهيئة» إلى أن محاميها قاموا بزيارة عدد من السجون، لتفقد أحوال الأسرى الصحية والاطمئنان عليهم. 

فلسطين
إسرائيل
السجون الإسرائيلية
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد يتوج المتسابق البريطاني لاندو نوريس بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يتوج المتسابق البريطاني لاندو نوريس بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
اليوم 00:43
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم مساعدات للنازحات في شمال قطاع غزة
اليوم 03:56
قرقاش متحدثاً خلال حوار المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
قرقاش: مستقبل قيادة سوريا يجب أن يكون بيد السوريين
اليوم 03:56
دمشق شهدت أمس تطورات متسارعة غيرت المشهد السياسي في سوريا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات عربية ودولية إلى صون مقدرات الدولة السورية
اليوم 03:56
غير بيدرسون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الوقت مناسب لعملية انتقالية سلسة في سوريا
اليوم 03:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©