5 آلاف معتقل مريض ومصاب في السجون الإسرائيلية

غزة (الاتحاد)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس، إن نحو 5 آلاف معتقل بين مريض ومصاب يقبعون في السجون الإسرائيلية، فيما تواصل إدارة السجون حرمانهم من العلاج.

وحذرت الهيئة في بيان، من تصاعد سوء الأوضاع الصحية للمعتقلين المرضى والمصابين، في ظل إهمال طبي من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت: بلغ عدد الأسرى المرضى والمصابين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5 آلاف أسير، يعانون الحرمان من العلاج واستخدام المرض كسلاح تعذيب إضافي ضدهم.

وأوضحت أن الوضع السيئ للمعتقلين الفلسطينيين تضاعف بعد الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث توقفت إدارة السجون عن نقل الأسرى المرضى والمصابين إلى العيادات والمستشفيات، ومنعت عنهم الأدوية.

ولفتت «الهيئة» إلى أن محاميها قاموا بزيارة عدد من السجون، لتفقد أحوال الأسرى الصحية والاطمئنان عليهم.