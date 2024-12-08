الإثنين 9 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان.. اختبارات سياسية واقتصادية شائكة

جانب من الدمار في جنوب لبنان (أرشيفية)
9 ديسمبر 2024 03:53

دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم مساعدات للنازحات في شمال قطاع غزة
الأمم المتحدة: الوقت مناسب لعملية انتقالية سلسة في سوريا

صمتت المدافع ولكن الأوقات الحافلة بالصعوبات لم تنته بعد. هكذا حذر محللون متابعون للشأن اللبناني، من خطورة استمرار التحديات التي تواجه السلطات في بيروت، برغم الصمود النسبي لإعلان وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه فجر السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.
فاللبنانيون، الذين يواصلون العودة إلى ديارهم بعدما اضطروا للنزوح منها على وقع التصعيد العسكري بين «حزب الله» وإسرائيل الذي بدأ في أكتوبر 2023 وتصاعد بشكل هائل في سبتمبر الماضي، يحاولون الآن ترميم ما لحق بهم من أضرار جراء المعارك، التي فاقمت حالة الانهيار المالي والاقتصادي المستمرة للعام السادس على التوالي. ويشكل ذلك أحد الاختبارات المعقدة التي تواجه السلطات اللبنانية في الوقت الحاضر، على ضوء تقديرات دولية، تفيد بأن ما وقع من تصعيد طيلة الشهور الثلاثة عشر الماضية، أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 6.5%، وكبد البلاد خسائر تصل قيمتها إلى نحو 8.5 مليار دولار.
وبحسب المحللين، تزيد هذه الخسائر الفادحة، من معاناة بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، وفقد عدد كبير من هؤلاء، سبل عيشهم بسبب المعارك الأخيرة، وخاصة في الجنوب الذي خسر مزارعوه موسميْ حصاد متتالييْن، وسط توقف شبه كامل لحركة السياحة الوافدة، والاستثمارات الخارجية أيضا.
فضلا عن ذلك، يخشى المحللون من أن تؤدي التطورات المتسارعة في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط حاليا، إلى تقلص حجم الاهتمام الدولي والإقليمي بالوضع الداخلي في لبنان، رغم احتياجه لمساعدات خارجية كبيرة، من أجل الشروع في عمليات إعادة الإعمار، وإزالة الألغام والذخائر والقنابل غير المتفجرة، التي تشكل خطراً جسيماً على المدنيين.
فمعارك الأسابيع السابقة لوقف إطلاق النار، أدت إلى مقتل أكثر من 3700 شخص ونزوح ما يزيد على مليون آخرين، بجانب محو أحياء ومناطق وقرى بأكملها، غالبيتها في الجنوب اللبناني، من جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف، والمواجهات البرية كذلك.
ويضاف إلى ذلك، وفقاً لما قاله المحللون في تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الفراغ السياسي المتواصل في بيروت، بفعل العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية. 

لبنان
وقف إطلاق النار
أزمة لبنان
جنوب لبنان
بيروت
حزب الله
إسرائيل
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد يتوج المتسابق البريطاني لاندو نوريس بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يتوج المتسابق البريطاني لاندو نوريس بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
اليوم 00:43
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم مساعدات للنازحات في شمال قطاع غزة
اليوم 03:56
قرقاش متحدثاً خلال حوار المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
قرقاش: مستقبل قيادة سوريا يجب أن يكون بيد السوريين
اليوم 03:56
دمشق شهدت أمس تطورات متسارعة غيرت المشهد السياسي في سوريا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات عربية ودولية إلى صون مقدرات الدولة السورية
اليوم 03:56
غير بيدرسون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الوقت مناسب لعملية انتقالية سلسة في سوريا
اليوم 03:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©