الإثنين 9 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تقدم مساعدات للنازحات في شمال قطاع غزة

جهود إماراتية مكثفة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
9 ديسمبر 2024 03:56

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قرقاش: مستقبل قيادة سوريا يجب أن يكون بيد السوريين
«الأونروا»: مليون نازح في غزة معرضون لخطر البرد

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ووزعت عملية «الفارس الشهم 3»، طرود المرأة على النازحات في شمال قطاع غزة، ضمن الجهود الإغاثية لدولة الإمارات.
وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر دعماً لسكان قطاع غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر 2024، بقيمة بلغت 828 مليون دولار، وبنسبة 42% من مجمل المساعدات المقدمة، نقلاً عن الأرقام المنشورة في خدمة التتبع المالي التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا». 
وفي وقت سابق أمس، أشاد البرلمان العربي، بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للتعامل مع المعاناة، والأوضاع المأساوية التي يواجهها سكان القطاع بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من عام وشهرين بشكل متواصل. 
وقال معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إن الإشادات الدولية المتعددة بهذا الدعم تأتي امتداداً لمواقف دولة الإمارات الراسخة لنصرة ودعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والإنسانية، وتؤكد أنها تأتي في طليعة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف عن معاناته الحالية.
وأشار اليماحي إلى أن هذا واجب أخلاقي وإنساني تتشرف دولة الإمارات بالالتزام به تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مشدداً على أن دولة الإمارات لديها مسيرة حافلة بالعطاء في إغاثة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة خلال أوقات الأزمات والكوارث.

الإمارات
قطاع غزة
غزة
فلسطين
إسرائيل
الفارس الشهم 3
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد يتوج المتسابق البريطاني لاندو نوريس بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يتوج المتسابق البريطاني لاندو نوريس بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
اليوم 00:43
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم مساعدات للنازحات في شمال قطاع غزة
اليوم 03:56
قرقاش متحدثاً خلال حوار المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
قرقاش: مستقبل قيادة سوريا يجب أن يكون بيد السوريين
اليوم 03:56
دمشق شهدت أمس تطورات متسارعة غيرت المشهد السياسي في سوريا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات عربية ودولية إلى صون مقدرات الدولة السورية
اليوم 03:56
غير بيدرسون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الوقت مناسب لعملية انتقالية سلسة في سوريا
اليوم 03:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©