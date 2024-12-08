الأمم المتحدة: الوقت مناسب لعملية انتقالية سلسة في سوريا

نيويورك (الاتحاد)

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أمس، إن الوقت مناسب لتأسيس عملية انتقالية سلسة وناجحة في سوريا. وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي، دعا بيدرسون إلى «الهدوء وتجنب إراقة الدماء في سوريا». وطالب المبعوث الخاص جميع الأطراف المسلحة في سوريا الحفاظ على القانون والنظام وحماية المؤسسات العامة. وأكد بيدرسون أن «الوضع في سوريا يتغير كل دقيقة»، ودعا إلى «الهدوء وتجنب سفك الدماء، ولمحادثات عاجلة في جنيف لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254».

وصدر القرار رقم 2254 عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 ديسمبر 2015، وينص على عدة بنود تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة.