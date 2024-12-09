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سلسلة هزات أرضية قوية تضرب جزراً في ألاسكا

زلزال (موضوعية)
9 ديسمبر 2024 07:51

ضربت سلسلة من الزلازل ما بين متوسطة إلى قوية جزر أليوشن الغربية في ألاسكا والمناطق الساحلية. ولم ترد على الفور تقارير عن أضرار أو إصابات في المنطقة المحيطة بجزر أداك، أمشيتكا وكيسكا، التي تقع على بعد حوالي 2200 كيلومتر غرب أنكوراج. ومن بين هذه الجزر النائية، تعد أداك الجزيرة الوحيدة المأهولة، حيث يعيش فيها حوالي 300 شخص.
ووفقا لمركز الزلازل في ألاسكا، ضربت تسع هزات أرضية بلغت قوتها 5 درجات أو أكثر على مقياس ريختر بالقرب من الجزر وفي مجموعة من المناطق الساحلية إلى الجنوب يوم الأحد صباحا وظهرا. وكانت ثلاثة من هذه الزلازل بقوة 6 درجات أو أكثر، وكانت أكبر هزة بقوة 3ر6 درجة.
وقال مركز الزلازل في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نتابع هذه الزلازل وارتدادتها، وسنقوم بتحديث المعلومات عندما تتوفر لدينا تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الأنشطة الزلزالية".

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