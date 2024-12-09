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الشرطة الأسترالية تواصل التحقيق في إحراق كنيس

امرأة تضع باقة زهور بعد إحراق كنيس في ضاحية بملبورن
9 ديسمبر 2024 08:07

أعلنت الشرطة الأسترالية الاثنين، أنها تبحث عن ثلاثة أشخاص يُشتبه في صلتهم بحريق اندلع في كنيس في ملبورن قبل فجر الجمعة، وهو عمل وصفته السلطات بأنه "هجوم إرهابي". 
وقال شين باتون، كبير مفوضي الشرطة في ولاية فيكتوريا جنوب شرق البلاد، خلال مؤتمر صحافي، إن الشرطة حددت "ثلاثة مشتبه بهم ونحن في صدد ملاحقتهم"، مضيفا أن الحريق يتم التعامل معه الآن على أنه "هجوم إرهابي".
ولم تسجل إصابات خطرة جراء الحريق الذي أتى على جزء كبير من مبنى الكنيس.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الشرطة الفدرالية ستساعد نظيراتها في الولايات في التحقيق، ودان الهجوم.

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المصدر: وكالات
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