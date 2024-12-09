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غرق قارب قبالة سواحل كوريا الجنوبية

أرشيفية
9 ديسمبر 2024 09:43

أفاد خفر السواحل في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بأنه تم العثور على ستة أشخاص من بين ركاب قارب مقلوب قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد في حالة صحية طارئة. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الأشخاص الستة كانوا من بين ثمانية أفراد من طاقم سفينة الصيد "جومجوانج" التي تزن 29 طنا عندما اصطدمت بسفينة شحن تزن 456 طنا وانقلبت في المياه القريبة من مدينة جيونجو، على بعد حوالي 270 كيلومترا جنوب شرق سول، في الساعة 43:5 من صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي (2043 الأحد بتوقيت جرينتش). ولا يزال البحث جاريا عن الشخصين المتبقيين.
وذكرت السلطات أنه كان هناك عشرة أشخاص على متن سفينة الشحن، لكن لم يصب أي منهم بأذى، كما لم تتعرض السفينة لأي أضرار واضحة. وأرسل خفر السواحل سفن دورية وسفن إنقاذ ومروحيات إلى موقع الحادث، كما طلب الدعم من وزارة المحيطات والبحرية، والبحرية الكورية، وسلطات مكافحة الحرائق. وكان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك-سو، قد أمر في وقت سابق بتنفيذ عملية إنقاذ طارئة.

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المصدر: وكالات
قارب
كوريا الجنوبية
غرق قارب
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