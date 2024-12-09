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وزير الخارجية الأردني: نريد لسوريا أن تكون آمنة ومستقرة لكل أهلها

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أرشيفية)
9 ديسمبر 2024 14:31

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن الأردن يتابع بحرص واهتمام شديدين مجريات الأمور في سوريا.
ونقلت قناة (المملكة) الأردنية عن الصفدي قوله :"نريد لسوريا أن تكون آمنة ومستقرة لكل أهلها، وأن تستعيد أمنها وعافيتها، وندعم أشقاءنا السوريين في جهودهم إطلاق عملية سياسية جامعة تحفظ أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها، وتضمن الأمن لجميع مواطنيها".

ولفت الصفدي إلى أن الأردن يدعم العملية السياسية في سوريا ليختار الشعب السوري مستقبله ونظامه السياسي وقياداته بحيث يعود الأمن والاستقرار إلى سوريا وتعود لممارسة دورها دولة عربية رئيسة في المنطقة.

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المصدر: وكالات
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