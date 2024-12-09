الإثنين 9 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش العراقي يقضي على خلية إرهابية في الأنبار

الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
9 ديسمبر 2024 17:46

قال جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، إن قواته تمكنت من القضاء على خلية إرهابية في محافظة الأنبار.
وأكد في بيان "تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني، في عملية نوعية بمحافظة الأنبار، من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على عناصره" المختبئين في المنزل.
وأعلنت بغداد، في أواخر العام 2017، دحر تنظيم داعش الإرهابي بمساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. غير أن بعض خلاياه النائمة لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشنّ هجمات تستهدف المدنيين وقوات الأمن خصوصا في مناطق نائية خارج المدن.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، قُتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن العراقية وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في محافظة صلاح الدين بشمال العراق.
ولم تتبنّ يومها أي جهة على الفور الهجوم الذي وقع في قضاء "طوز خورماتو" المحاذي لمحافظة كركوك.

أخبار ذات صلة
المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية
3 قتلى من قوات الأمن العراقية بانفجار إرهابي
المصدر: آ ف ب
خلية إرهابية
الجيش العراقي
اشتباكات
آخر الأخبار
تربة جافة جراء انعدام المطر
الأخبار العالمية
تحذير من جفاف يؤثر على ثلاثة أرباع أراضي العالم
اليوم 19:06
بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تدشن جولتها النهائية الجمعة
الرياضة
بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تدشن جولتها النهائية الجمعة
اليوم 19:00
طحنون بن زايد يلتقي تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»
اليوم 18:54
«حياكم».. طرح تذاكر مباريات «خليجي 26»
الرياضة
«حياكم».. طرح تذاكر مباريات «خليجي 26»
اليوم 18:48
مكتوم بن محمد يطلع على إنجازات لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي
علوم الدار
مكتوم بن محمد يطلع على إنجازات لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي
اليوم 18:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©