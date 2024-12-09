الجيش العراقي يقضي على خلية إرهابية في الأنبار

قال جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، إن قواته تمكنت من القضاء على خلية إرهابية في محافظة الأنبار.

وأكد في بيان "تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني، في عملية نوعية بمحافظة الأنبار، من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على عناصره" المختبئين في المنزل.

وأعلنت بغداد، في أواخر العام 2017، دحر تنظيم داعش الإرهابي بمساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. غير أن بعض خلاياه النائمة لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشنّ هجمات تستهدف المدنيين وقوات الأمن خصوصا في مناطق نائية خارج المدن.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قُتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن العراقية وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في محافظة صلاح الدين بشمال العراق.

ولم تتبنّ يومها أي جهة على الفور الهجوم الذي وقع في قضاء "طوز خورماتو" المحاذي لمحافظة كركوك.