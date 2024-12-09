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زيلينسكي يدلي بتصريح بشأن نشر قوات غربية في أوكرانيا

جندي أوكراني في جبهة القتال
9 ديسمبر 2024 20:18

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه منفتح على الانتشار المحتمل لقوات غربية في بلاده لضمان أمنها في إطار جهود أوسع نطاقا لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام.
وقال زيلينسكي، في قناته على تطبيق "تلغرام"، إن الانتشار سيكون خطوة نحو انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتابع "ولكن قبل هذا، يجب أن يكون لدينا تفاهم بشأن موعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف الناتو".
ويسعى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتقى مع زيلينسكي في العاصمة الفرنسية باريس أول أمس السبت.
إلا أن زيلينسكي قال، اليوم الاثنين، إنه سيتواصل مع الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بشأن إمكانية حصول أوكرانيا على عضوية حلف الناتو نظرا لأنه لا يزال في المنصب.
وتحدث ترامب عن زيلينسكي في تصريحات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الأحد، حيث قال "إنه يرغب في وقف إطلاق النار... إنه يريد تحقيق السلام. لم نتحدث عن تفاصيل".
وأضاف ترامب "أنا أقوم بصياغة تصور لكيفية إنهاء هذه الحرب السخيفة". 

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المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
قوات غربية
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
الاتحاد الأوروبي
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