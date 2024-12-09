ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مبنى في لاهاي

ارتفع عدد قتلى الانفجار والحريق الذي دمر مبنى سكنيا في مدينة لاهاي إلى ستة، اليوم الاثنين، بحسب ما أفاد مسؤولون، كاشفين عن وجود فتاة مراهقة بين الضحايا.

وانتشل عمال الإنقاذ جثة سادسة من تحت الأنقاض، اليوم الاثنين، من قبو المبنى المنهار.

وحددت الشرطة هوية أربعة من القتلى وهم رجلان، يبلغان من العمر 45 و31 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 41 عاما، وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما. وهناك أربعة أشخاص آخرين في المستشفى، اثنان منهم في حالة خطيرة.

كان الحريق شديدًا لدرجة أنه لم يكن من الممكن التعرف على الجثث إلا عن طريق اختبارات الحمض النووي، مما أدى إلى تعقيد العملية.

وقالت خدمة الإطفاء إنها أنهت عملية البحث عن الجثث. وأكد رجال الإطفاء، في بيان: "لم تعثر خدمات الطوارئ على المزيد من الضحايا خلال عملية البحث في المبنى السكني المنهار"، مضيفين "نشر الكلاب أيضًا أثناء التفتيش في الجزء غير الآمن من المبنى. ولم يعثروا أيضًا على أي شيء. ثم تقرر إنهاء البحث".

ولا تزال الشرطة غير متأكدة من سبب الانفجار لكن رئيس مكتب المدعي العام قال للصحفيين يوم الأحد إن هناك مؤشرات غير محددة على أنه عمل إجرامي.

يريد المحققون التحدث إلى سائق السيارة التي شوهدت مسرعة مبتعدة عن مكان الحادث في الساعة 6:15 صباحًا يوم السبت.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أن المبنى كان يضم معملا للمخدرات، وهو ما كان سببا في انفجارات سابقة في البلاد.