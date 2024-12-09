الإثنين 9 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مبنى في لاهاي

فريق إطفاء يكافح حريق المبنى المنهار جراء انفجار في لاهاي
9 ديسمبر 2024 20:44

ارتفع عدد قتلى الانفجار والحريق الذي دمر مبنى سكنيا في مدينة لاهاي إلى ستة، اليوم الاثنين، بحسب ما أفاد مسؤولون، كاشفين عن وجود فتاة مراهقة بين الضحايا.
وانتشل عمال الإنقاذ جثة سادسة من تحت الأنقاض، اليوم الاثنين، من قبو المبنى المنهار.
وحددت الشرطة هوية أربعة من القتلى وهم رجلان، يبلغان من العمر 45 و31 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 41 عاما، وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما. وهناك أربعة أشخاص آخرين في المستشفى، اثنان منهم في حالة خطيرة.
كان الحريق شديدًا لدرجة أنه لم يكن من الممكن التعرف على الجثث إلا عن طريق اختبارات الحمض النووي، مما أدى إلى تعقيد العملية.
وقالت خدمة الإطفاء إنها أنهت عملية البحث عن الجثث. وأكد رجال الإطفاء، في بيان: "لم تعثر خدمات الطوارئ على المزيد من الضحايا خلال عملية البحث في المبنى السكني المنهار"، مضيفين "نشر الكلاب أيضًا أثناء التفتيش في الجزء غير الآمن من المبنى. ولم يعثروا أيضًا على أي شيء. ثم تقرر إنهاء البحث".
ولا تزال الشرطة غير متأكدة من سبب الانفجار لكن رئيس مكتب المدعي العام قال للصحفيين يوم الأحد إن هناك مؤشرات غير محددة على أنه عمل إجرامي.
يريد المحققون التحدث إلى سائق السيارة التي شوهدت مسرعة مبتعدة عن مكان الحادث في الساعة 6:15 صباحًا يوم السبت.
وقالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أن المبنى كان يضم معملا للمخدرات، وهو ما كان سببا في انفجارات سابقة في البلاد.

أخبار ذات صلة
قتيلان وإصابات ومفقودون بانفجار منشأة نفط في إيطاليا
هولندا تعيد فرض الضوابط على الحدود البلجيكية والألمانية
المصدر: وكالات
هولندا
لاهاي
انفجار
انهيار مبنى
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التطورات الإقليمية
اليوم 19:36
فريق إطفاء يكافح حريق المبنى المنهار جراء انفجار في لاهاي
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مبنى في لاهاي
اليوم 20:44
ميسي خارج تشكيلة العام لاتحاد اللاعبين المحترفين
الرياضة
ميسي خارج تشكيلة العام لاتحاد اللاعبين المحترفين
اليوم 20:28
جندي أوكراني في جبهة القتال
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدلي بتصريح بشأن نشر قوات غربية في أوكرانيا
اليوم 20:18
كول بالمر: سعيد بإعادة الفرحة لجماهير تشيلسي
الرياضة
كول بالمر: سعيد بإعادة الفرحة لجماهير تشيلسي
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©