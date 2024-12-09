زيلينسكي يلتقي مرشح المعارضة الألمانية لمنصب المستشار

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، فريدريش ميرتس، مرشح الاتحاد المسيحي المعارض في ألمانيا لمنصب المستشار خلال الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في 23 فبراير المقبل.

وخلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الأوكرانية كييف، قال زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى ضمانات أمنية ليس فقط من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحسب بل من الدول الأوروبية أيضا.

وأقر زيلينسكي بأن بلاده لا يمكنها حاليا أن تصبح عضوا في الناتو، لكنه جدد الدعوة للحصول على دعوة رسمية للانضمام إلى الحلف.

كان الرئيس الأوكراني التقى مطلع الأسبوع في باريس مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وثمة مخاوف في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي حيال استمرار ترامب في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد توليه منصبه في 20 يناير المقبل.

وكان ميرتس وصل إلى كييف في وقت سابق من اليوم في زيارة تضامنية لأوكرانيا.

ويتزعم ميرتس حاليا الحزب المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) الذي يكون مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي. كما يقود ميرتس كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني في برلين.