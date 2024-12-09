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مقتل ضابطين بعملية أمنية في العراق

عناصر من قوات الأمن العراقية (أرشيفية)
10 ديسمبر 2024 01:10

هدى جاسم (بغداد)

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قتل ضابطان عراقيان خلال عملية مداهمة أحد الأوكار الإرهابية في الأنبار غربي بغداد.  وذكر جهاز الأمن الوطني، في بيان صحفي، أمس، أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن «قوة من جهاز الأمن الوطني، وفي عملية نوعية بمحافظة الأنبار، تمكنت من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على عناصرها التي كانت تختبئ في المنزل».
وأضاف البيان أن «العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية وتطهير أرض العراق من شرورها».
وأشار الى أن هذه المفرزة الإرهابية كانت تحت رصد ومتابعة مفارزنا الاستخبارية منذ فترة طويلة، وما أشيع حول قدومها من خارج الحدود هي أخبار عارية عن الصحة، داعياً الجهات الإعلامية كافة إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. 
وأعلنت بغداد في أواخر عام 2017 دحر تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام. غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصاً في مناطق نائية خارج المدن.

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