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زيلينسكي يبدي استعداده لانتشار قوات غربية بأوكرانيا

جندى أوكراني يراقب السماء خلال هجوم روسي بمسيرات على كييف (رويترز)
10 ديسمبر 2024 01:10

عواصم (وكالات)

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، انفتاحه على الانتشار المحتمل لقوات غربية في كييف لضمان أمن البلاد في إطار جهود أوسع نطاقاً لإنهاء النزاع المستمر مع روسيا منذ نحو ثلاثة أعوام.
وقال زيلينسكي على قناته على تطبيق تيليجرام: إن الانتشار سيكون خطوة نحو انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وتابع زيلينسكي «ولكن قبل هذا، يجب أن يكون لدينا تفاهم بشأن موعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف الناتو».
ويسعى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتقى مع زيلينسكي في باريس السبت الماضي. 
وقال زيلينسكي أمس إنه سيتواصل مع الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بشأن إمكانية حصول أوكرانيا على عضوية حلف الناتو نظراً لأنه لا يزال في المنصب، في حين أن ترامب ليس لديه بعد «حقوق قانونية» لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، وافق الاتحاد الأوروبي أمس، على تقديم أكثر من 4.2  مليار يورو «4.4 مليار دولار» لكييف ضمن حزمة مساعدات اقتصادية طويلة المدى لأوكرانيا.
وكانت دول الاتحاد الـ27 قد وافقت مطلع هذا العام على دعم موازنة كييف بنحو 50 مليار يورو ما بين 2024 و2027 على هيئة منح وقروض، وحتى الآن، تم توزيع أكثر من 16 مليار يورو.  
ويهدف الدعم المالي لمساعدة أوكرانيا على العمل على استمرار إداراتها العامة في ظل الحرب الدائرة، مع محاولة إصلاح الضرر وتنظيم إصلاحات لكي تلبي كييف معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وقد دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أوكرانيا بنحو 124 مليار يورو منذ بدء الأزمة في عام 2022. 
ميدانياً، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، أمس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت صاروخين روسيين، و18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.  
وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين موجهين تم إطلاقهما من المجال الجوي فوق البحر الأسود، و37 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من منطقتي أوريل وبريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم». 

فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني
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الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
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