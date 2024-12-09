لبنان.. لجنة مراقبة وقف النار تعقد أول اجتماعاتها

بيروت (وكالات)

عقدت لجنة التنسيق الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، المكلفة بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أمس، أولى اجتماعاتها في الناقورة في جنوب لبنان.

وجاء في بيان مشترك صادر عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وعن اليونيفيل «اجتمعت الولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية في التاسع من ديسمبر في الناقورة من أجل تنسيق دعمها لوقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر».

وأضاف البيان، استضافت قوات اليونيفيل الاجتماع الذي انعقد برئاسة الولايات المتحدة، بمساعدة فرنسا، وبمشاركة القوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية.

وتابع، سوف تجتمع هذه الآلية بوتيرة منتظمة وستنسق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وتتولى لجنة برئاسة اللواء الأميركي جاسبر جيفرز وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق.

في غضون ذلك، أعلن الجيش اللبناني، أمس، مقتل شخص وإصابة أربعة من عناصره بجروح في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب البلاد، في ظل وقف لإطلاق النار تمّ التوصل إليه بين «حزب الله» وإسرائيل في 27 نوفمبر.

وقال الجيش في بيان «استهدفت القوات الإسرائيلية سيارة قرب حاجز صف الهوا-بنت جبيل، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة عسكريين بجروح متوسطة».

وشن الجيش الإسرائيلي، أمس، غارات جوية وقصفا مدفعيا طال قضاءي بنت جبيل بمحافظة النبطية وصور بمحافظة الجنوب، جنوب لبنان، حسبما أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، مقتل أربعة من جنوده في جنوب لبنان، في أول حادث من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 12 يوماً.

وقال الجيش في بيان إن الجنود الأربعة، وهم من الاحتياط وينتمون إلى الكتيبة نفسها، سقطوا أثناء القتال السبت الماضي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.