الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان.. لجنة مراقبة وقف النار تعقد أول اجتماعاتها

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف الجنوب اللبناني (أرشيفية)
10 ديسمبر 2024 01:08

بيروت (وكالات)

أخبار ذات صلة
«الأونروا» تحذر من تحول أطفال غزة إلى جيل ضائع
تفاؤل مصري بالتوصل لهدنة في غزة خلال أسبوعين

عقدت لجنة التنسيق الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، المكلفة بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أمس، أولى اجتماعاتها في الناقورة في جنوب لبنان.
وجاء في بيان مشترك صادر عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وعن اليونيفيل «اجتمعت الولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية في التاسع من ديسمبر  في الناقورة من أجل تنسيق دعمها لوقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر».
وأضاف البيان، استضافت قوات اليونيفيل الاجتماع الذي انعقد برئاسة الولايات المتحدة، بمساعدة فرنسا، وبمشاركة القوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية.
وتابع، سوف تجتمع هذه الآلية بوتيرة منتظمة وستنسق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701. 
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.
وتتولى لجنة برئاسة اللواء الأميركي جاسبر جيفرز وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق.
في غضون ذلك، أعلن الجيش اللبناني، أمس، مقتل شخص وإصابة أربعة من عناصره بجروح في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب البلاد، في ظل وقف لإطلاق النار  تمّ التوصل إليه بين «حزب الله» وإسرائيل في 27 نوفمبر.
وقال الجيش في بيان «استهدفت القوات الإسرائيلية سيارة قرب حاجز صف الهوا-بنت جبيل، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة عسكريين بجروح متوسطة».
وشن الجيش الإسرائيلي، أمس، غارات جوية وقصفا مدفعيا طال قضاءي بنت جبيل بمحافظة النبطية وصور بمحافظة الجنوب، جنوب لبنان، حسبما أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، مقتل أربعة من جنوده في جنوب لبنان، في أول حادث من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 12 يوماً.
وقال الجيش في بيان إن الجنود الأربعة، وهم من الاحتياط وينتمون إلى الكتيبة نفسها، سقطوا أثناء القتال السبت الماضي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

لبنان
أزمة لبنان
جنوب لبنان
الأزمة اللبنانية
لبنان وإسرائيل
إسرائيل
قوات اليونيفيل
وقف إطلاق النار
اتفاق وقف إطلاق النار
الجيش اللبناني
آخر الأخبار
سوريون في شوارع دمشق غداة سقوط النظام السوري (رويترز)
الأخبار العالمية
النمسا وألمانيا: وقف النظر في طلبات لجوء السوريين
10 ديسمبر 2024
عناصر من قوات الأمن العراقية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل ضابطين بعملية أمنية في العراق
10 ديسمبر 2024
جندى أوكراني يراقب السماء خلال هجوم روسي بمسيرات على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يبدي استعداده لانتشار قوات غربية بأوكرانيا
10 ديسمبر 2024
أطفال يقفون في نافذة مبنى بمخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذر من تحول أطفال غزة إلى جيل ضائع
10 ديسمبر 2024
الكرملين
الأخبار العالمية
الكرملين: بشار الأسد يصل إلى موسكو برفقة عائلته
10 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©