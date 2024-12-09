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تفاؤل مصري بالتوصل لهدنة في غزة خلال أسبوعين

شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أرشيفية)
10 ديسمبر 2024 01:07

حسن الورفلي (القاهرة)

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تسود حالة من التفاؤل في العاصمة المصرية القاهرة بإمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية في غزة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها الوسيط المصري لتقريب وجهات النظر بين حركة حماس والوفد الإسرائيلي المفاوض، بحسب ما أكده مصدر مطلع لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر إلى أن القاهرة تلقت إشارات إيجابية حول إمكانية إنجاز صفقة لتبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لوفد إسرائيلي على العاصمة القاهرة، للتشاور مع الجانب المصري حول آليات تفعيل صفقة تبادل على مراحل، وصولاً لاتفاق كامل وشامل لوقف إطلاق النار.
وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى تشمل التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة لمدة 8 أسابيع يتم خلال إبرام صفقة جزئية لتبادل الأسرى، مشيراً إلى أن مفاوضات ستجري خلال هذه الهدنة لبحث التوصل لاتفاق كامل لوقف الحرب والدفع نحو إدخال كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية للنازحين الفلسطينيين.
ومن المزمع أن ينعقد الكابينيت، مساء الخميس المقبل، لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة وسبل إنجاز صفقة تبادل للأسرى؛ بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر: «إن هناك مفاوضات غير مباشرة جارية بشأن اتفاق تبادل أسرى، وأن فرص تحقيق ذلك تحسنت».

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