الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا مساعدات بمليارات اليورو

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تقديم أكثر من 4,2 مليار يورو (4,4 مليار دولار أميركي) لأوكرانيا ضمن حزمة مساعدات اقتصادية طويلة المدى.

كانت دول الاتحاد الـ27 قد وافقت مطلع هذا العام على دعم موازنة أوكرانيا بنحو 50 مليار يورو بين عامي 2024 و2027 على هيئة منح وقروض.

وحتى الآن، تم توزيع أكثر من 16 مليار يورو.

يهدف الدعم المالي لمساعدة أوكرانيا على العمل على استمرار إداراتها العامة في ظل الأزمة الدائرة، مع محاولة إصلاح الضرر وتنظيم إصلاحات لكي تلبي كييف معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقد دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أوكرانيا بنحو 124 مليار يورو منذ بدء الأزمة في عام فبراير 2022.