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«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية انتقال السلطة سلمياً بسوريا

جاسم البديوي
10 ديسمبر 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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شدد مجلس التعاون الخليجي، أمس، على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها واحترام استقلالها وسيادتها، وذلك عقب إسقاط نظام بشار الأسد.
وفي بيان على موقع المجلس، ​أكد أمينه العام جاسم البديوي، أن دول مجلس التعاون تؤكد على مواقفها الثابتة بشأن الأزمة في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها.
وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقاً من مبادئها، التي تؤكد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وحرصاً على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال البديوي إن دول مجلس التعاون تؤكد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة، وضرورة المحافظة على عمل مؤسسات الدولة. كما دعت دول المجلس كافة الأطراف في سوريا إلى ضمان حماية المدنيين، وشددت على أهمية احترام القانون الإنساني الدولي، وتوفير المساعدات الإنسانية.
وجدد الأمين العام رفض دول المجلس للتدخلات الإقليمية في الشؤون السورية، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

مجلس التعاون الخليجي
سوريا
الأزمة السورية
جاسم محمد البديوي
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