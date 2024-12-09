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البعثة الأممية تبحث وأحزاب ليبية إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات

خلال الاجتماع
10 ديسمبر 2024 01:06

بنغازي (الاتحاد)

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ناقشت البعثة الأممية مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الليبية سبل الدفع قدماً بعملية سياسية ترمي إلى إنهاء الجمود الراهن، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، وذلك خلال اجتماع في بنغازي أمس.
وقدم المشاركون في الاجتماع تصوراتهم بشأن معالجة الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية المشاركة الشاملة لجميع شرائح المجتمع الليبي.
كما سلطوا الضوء على الحاجة إلى توفير ضمانات تكفل التنفيذ الناجح لنتائج العملية السياسية المقبلة، وفق بيان صادر عن البعثة.
وسبق أن ناقشت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري في وقت سابق أمس، مع قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الخطوات المقبلة لدفع العملية السياسية ووقف الإجراءات الأحادية، مؤكدة أهمية إقرار ميزانية موحدة للسنة المقبلة، بحسب تدوينة نشرتها خوري عبر حسابها على منصة «إكس».
وأضاف بيان لمكتب إعلام القيادة العامة أن خوري أشارت إلى أهمية الدفع بالعملية السياسية بما يضمن تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
فيما أكد حفتر للوفد الزائر دعم القيادة العامة لجهود بعثة الأمم المتحدة بما يساهم في تحقيق الاستقرار الدائم.

الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
ليبيا
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
المبعوث الأممي إلى ليبيا
الأمم المتحدة
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