بلينكن يصدر تحذيرا بشأن تنظيم داعش

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، من أن تنظيم داعش الإرهابي سيحاول استغلال هذه الفترة لمعاودة بناء قدراته في سوريا، لكنه قال إن الولايات المتحدة عازمة على عدم السماح بحدوث ذلك.

وقال بلينكن، خلال فعالية في وزارة الخارجية الأميركية "هذه اللحظة تمثل فرصة تاريخية، لكنها تحمل أيضا مخاطر كبيرة".

وأضاف "التاريخ يظهر كيف يمكن أن تتحول لحظات الوعد إلى صراع وعنف سريعا"، موضحا أن تنظيم داعش المتطرف "سيحاول استغلال هذه الفترة لمعاودة بناء قدراته وإقامة ملاذات آمنة. وكما أظهرت ضرباتنا الدقيقة مطلع هذا الأسبوع، فإننا عازمون على عدم السماح بحدوث ذلك".

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستواصل حماية قواتها من أي تهديد.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها نفذت عشرات الضربات الجوية على أهداف لتنظيم داعش المتشدد في وسط سوريا الأحد.