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أيسلندا.. هدوء ثوران بركاني استمر 18 يوماً

ثوران بركاني في أيسلندا
10 ديسمبر 2024 16:36

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا، اليوم الثلاثاء، انتهاء أحدث ثوران بركاني في البلاد بعد 18 يوماً من تصاعده. وأكدت هيئة الدفاع المدني ذلك، بعد قيام طائرة من دون طيار بالتحليق فوق شبه جزيرة ريكيانيس المتضررة، الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، بحسب ما قاله مكتب الأرصاد الجوية. جدير بالذكر أن شبه جزيرة ريكيانيس تشهد منذ عام 2021 ثوراناً بركانياً يحدث بشكل متكرر، حيث ينبثق شق مطول في الأرض ويطلق الحمم البركانية الحمراء المتوهجة.
وهدأ النشاط البركاني في النهاية ليتركز في ثلاث فوهات بركانية تشكلت حديثا. وقد أدت الحمم البركانية إلى غمر ساحة انتظار السيارات الكبيرة في منتجع "بلو لاجون"، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين السائحين من زوار أيسلندا. وكان قد تم إعادة فتح المنتجع في مطلع الأسبوع الجاري. كما تم إجلاء سكان بلدة جريندافيك الساحلية القريبة، إلا أن البلدة لم تتأثر بالثوران البركاني.

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المصدر: وكالات
ثوران بركان
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أيسلندا.. هدوء ثوران بركاني استمر 18 يوماً
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