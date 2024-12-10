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"الصحة المصرية": قتلى في انهيار مبنى في القاهرة

انهيار مبنى في القاهرة(أرشيفية)
10 ديسمبر 2024 18:12

قالت وزارة الصحة المصرية إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون عندما انهار مبنى سكني مكون من ستة طوابق بوسط القاهرة، اليوم، الثلاثاء. 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي للإصابات، والوفيات الناتجة عن الحادث، يفيد بوفاة ثمانية مواطنين من سكان العقار، وإصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش.
وأشار إلى أن سيارات الإسعاف مازالت متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن أي مصابين أو جثامين، وجاري المتابعة، مؤكدا متابعة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتداعيات الحادث، وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين.

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المصدر: وكالات
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