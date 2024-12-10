رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات في كاليفورنيا الأميركية

تعامل رجال الأطفال مع حريق غابات اليوم الثلاثاء في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأميركية بالقرب من جامعة بيبردين، مما دفع السلطات للقيام بعمليات إجلاء.

ولم يتضح على الفور كيف بدأ الحريق، الذي يطلق عليه حريق فراكلين، ولكن مسؤولي إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة لوس انجليس قدرت أن الحريق آتي على ما لايقل عن 100 فدان (40 هيكتار)، كما يهدد مباني، حسبما ذكرت شبكة كيه تي ال ايه- تي في.

وقال مكتب لوس انجليس التابع لهيئة الأرصاد الوطنية إنه من المتوقع أن تزداد سرعة رياح شمال إلى شمال شرق من 30 إلى 40 ميلاً (48 إلى 64 كيلومتراً في الساعة)، وأن تصل سرعة الزوابع إلى 65 ميلاً في الساعة (105 كيلومترات في الساعة).

وأصدر المكتب تحذيراً باللون الأحمر من خطورة وقوع حرائق كبيرة في ظل " وضع خطير نادر الحدوث".



وأصدرت إدارة مكافحة الحرائق أمراً إلزامياً بالإجلاء للسكان الذين يعيشون شرق طريق ماليبو كانيون وجنوب طريق بيوما. وقال مسؤولو الجامعة إنهم يراقبون الوضع.