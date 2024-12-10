أوامر إجلاء بعد حريق غابات في كاليفورنيا

صدرت أوامر وتحذيرات لإجلاء آلاف السكان جنوبي كاليفورنيا اليوم الثلاثاء، بينما كافح رجال الإطفاء حريق غابات حركته الرياح في ماليبو نشب قرب القصور المطلة على المحيط وجامعة بيبرداين، حيث شوهدت ألسنة اللهب وهي تنتشر لأسفل التلال.

وقال أنتوني سي. مارون رئيس إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجليس إن "عددا قليلا" من المنازل احترق. وهددت الحرائق أكثر من 8100 منزل ومبنى آخر، بما في ذلك ما يربو على 2000 منزل صدرت أوامر لسكانها بالإجلاء. حيث تهب رياح من مدينة سانتا آنا بسرعة تصل إلى 64 كيلومترا وجعلت انتشار الحريق في اتجاهات متعددة.